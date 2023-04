Uur file op de A58 richting Bergen op Zoom door een ongeluk

Sligro baalt van parkeerdra­ma Paaspop: ‘Heel frustre­rend, maar niet zomaar op te lossen’

SCHIJNDEL/VEGHEL - Sligro kijkt met een ‘dubbel gevoel’ terug op de Paaspop-avond die speciaal voor het Veghelse bedrijf was ingericht. Bezoekers klaagden donderdagavond over de bereikbaarheid van het festival. De feestgangers gaven aan uren in de file te staan bij het parkeerterrein. Meerdere auto’s reden zich volledig vast in de modder. Vrijwilligers ter plaatse waren nog tot 04.30 uur 's nachts bezig met het wegslepen van de voertuigen.