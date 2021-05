Uur U slaat voor Martien R.: gaat ‘De Kop’ dit keer wél voor de bijl ?

Wie dit niet kan lezen zit misschien te lang achter het beeld­scherm in coronatijd

12 mei Dubbel zien, vermoeide ogen of hoofdpijn: het is druk bij de optometristen. We zitten sinds de start van de coronacrisis langer voor een beeldscherm en dat is schadelijk voor de ogen. De beeldschermbril is dan ook niet aan te slepen.