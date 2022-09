Vakantiepark van Peter Gillis krijgt weer geen vergunning: 'Het wordt hem bijna onmogelijk gemaakt’

Koningin pinkt traantje weg na verhaal van voormalig coronapa­tiënt

Een wandeling door de Deurnsche Peel, in gesprek met de weduwe van een corona-patiënt in Gemert en een ritje in een zelfrijdende shuttle in Helmond. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben deze donderdag een druk programma voor de boeg.

15 september