Vakbond kondigt vijf dagen OV-staking aan • Slachtoffer van mensensmokkel vervoerde zelf illegalen, zegt OM

INVALLEN OP 79 PLEKKEN, 42 VERDACHTEN OPGEPAKT | Met een mega-operatie legde de politie vrijdag opnieuw een versleutelde telefoondienst voor criminelen aan banden. Verspreid over Nederland, België en Duitsland werden bijna tachtig adressen doorzocht. Het leidde tot de vondst van drugslabs, vuurwapens en miljoenen aan contant geld.

DE NIEUWE WAGEN VAN MAX IS ER | Red Bull heeft de nieuwe wagen waar Max Verstappen dit jaar in zal rijden, de RB19, gepresenteerd en bevestigt dat de renstal vanaf 2026 samen zal werken met Ford.

TWEE SLACHTOFFERS IN ARNHEM ZIJN VROUWEN | De twee overleden slachtoffers die zijn aangetroffen na de hevige brand aan de Arnhemse De Wiltstraat, zijn de bewoonster van het pand waar brand uitbrak en een 51-jarige vrouw uit Arnhem. Dat bevestigt de politie vrijdag.

MARCEL KAN NIET LACHEN OM GRATIS BRANDHOUT | De grap die carnavalsvereniging De Turftrappers uit Slagharen zaterdag uithaalde door onder het mom van ‘gratis brandhout’ iedere belangstellende een luciferdoosje mee te geven, is niet overal goed gevallen. Marcel Hogenberg heeft een factuur ingediend, omdat hij volgens hem onder valse voorwendselen naar de stunt is gelokt. ,,De grap had er dikker op moeten liggen.”

OVER DE TONG: TRATTORIA TOSCANA IN LIEVELDE | Voor een vast bedrag zoveel Italiaans eten als je wilt. Voor de inrichting bij Trattoria Toscana in Lievelde is een compleet pretparkthema uitgewerkt, maar dat zegt nog niets over de keukentalenten.Lees hier wat recensent Ellen Willems ervan vond.

KOPSTUK UIT ONDERWERELD AANGEHOUDEN IN OOIJPOLDER | De 57-jarige man die verdacht wordt van amfetamineproductie in een drugslab in Millingen is een berucht kopstuk uit de Apeldoornse onderwereld. Het gaat om Gerard van H., die eerder veroordeeld is voor afpersing, oplichting en het leiden van een criminele organisatie.

PROTEST TEGEN BOMENKAP IN NIJMEGEN | 151 bomen in het Nijmeegse Park Brakkenstein gaan tegen de vlakte. Het kan de allure van de statige lanen van vroeger terugbrengen, vinden gemeente en de Radboud Universiteit. Doe het niet, zeggen online ruim drieduizend bezorgde natuurliefhebbers. Met een protest maken tientallen van hen hun zorgen duidelijk.

VAN GINKEL LEVERT LOON IN OM BIJ ZIJN LIEFDE TE VOETBALLEN | Plezier gaat voor geld. Marco van Ginkel doet een fors loonoffer om weer ‘lekker te voetballen’ bij Vitesse. Hij landt een half jaar eerder dan verwacht in Arnhem.

STAMCELDONATIE, HOE WERKT DAT? | De aanleiding is bijzonder triest, maar de zieke PSV-perschef Thijs Slegers deed donderdag een succesvolle oproep voor nieuwe stamceldonoren. Nog geen etmaal later waren vierhonderd nieuwe aanmeldingen binnen bij centrum Matchis. De kans dat je daadwerkelijk opgeroepen wordt, is echter wel heel klein. Zo werkt het als je wél een telefoontje krijgt om een leven te redden.

Volledig scherm Mick doneert stamcellen bij Matchis in Leiden. © Eigen foto

UITVAARTSTOET OP DE FIETS IN HARTJE STAD VOOR JAN | Veel mensen zullen vrijdagochtend ongetwijfeld verbaasd hebben opgekeken toen ze in Breda een heel bijzonder tafereel zagen. Jan van Nieuwland, de 69-jarige gepassioneerd fietser uit Teteringen die vorige week overleed, werd door zijn vrienden op de fiets naar het crematorium gebracht.

VAKBOND KONDIGT VIJF DAGEN REGIONALE OV-STAKING AAN | De strijd om betere cao-afspraken in het regionale vervoer duurt voort. Om een doorbraak te forceren, worden komende week bijna alle regionale bus- en treinverbindingen platgelegd. Reizigers moeten rekening houden met veel uitval en in het beste geval flinke vertragingen.

HARDE CLASH TUSSEN RUTTE EN KAAG: ‘ZAK ERIN’ | Premier Mark Rutte en vicepremier Sigrid Kaag hebben een stevige clash gehad in een ministersbijeenkomst over Europees geld voor bedrijven. Het leidde tot een woedeaanval, waarbij de woorden ‘zak er maar in’ zouden zijn gebezigd. Rutte zou daarna zijn excuses hebben aangeboden.

