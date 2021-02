Van -15 naar +15 graden: het wordt komend weekend lenteweer

Het is een enorm verschil met afgelopen week, waarin op sommige plaatsen het kwik 's nachts tot -15 zakte en Nederland massaal de schaatsen uit het vet haalde. ,,We hebben net een diep winterse periode gehad", zegt Wouter van Bernebeek namens Weerplaza. ,,Nu treedt de dooi in en zien we voor komend weekend vooral in het zuiden van het land een enorm contrast met afgelopen week. Een overgang van -15 naar +15 graden, dat maken we niet vaak mee.”