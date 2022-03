Van alle kanten zet Uden zich in voor opvang van Oekraïense vluchtelingen: ‘Hartverwarmend om te zien’

‘Welkom’, staat er meteen bovenaan de trap in het Oekraïens op een bordje. En zo moet het ook voelen voor de vluchtelingen die - waarschijnlijk begin volgende week al - onderdak krijgen in een oude brandweerkazerne in het centrum van Uden. De kamers met in totaal 41 slaapplaatsen zijn al ingericht. In de ene een foto van de Eiffeltoren aan de muur en in een andere een vrolijk schilderij. ,,We hebben collega’s gevraagd of ze thuis nog wat hadden liggen voor de aankleding en daar is dit allemaal uitgekomen”, toont Dominique Uittenbogerd, communicatieadviseur van de gemeente Maashorst.