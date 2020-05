Van coronabumper tot parkcirkels: dit zijn de meest creatieve ideeën voor de 1,5-metersamenleving

Brabants nieuws van vrijdag | Van Rooi Meat Helmond voorlopig dicht - Een drugslab in de manege

18:25 Een inval op een woonwagenkamp, een drugslab in een manege en een enorme brand bij een transportbedrijf. Brabant stond vrijdag in het teken van grote incidenten en politieacties. Maar er was ook weer nieuws over de slachterijen. Bij Van Rooi Meat in Helmond blijkt namelijk een op de zes werknemers besmet met het coronavirus. Dit en meer lees je in het nieuwsoverzicht van vrijdag.