Van de Donk kan toch om tafel met de vrouw die hem weg wil hebben als voorzitter van Nationaal Comité 4 en 5 mei

Van de Donk, oud-commissaris van de Koning in Brabant en huidig rector magnificus van Tilburg University, nam dinsdag het stokje van Gerdi Verbeet over als voorzitter van Nationaal Comité 4 en 5 mei. Zijn benoeming schoot Achterbergh in het verkeerde keelgat door een ontmoeting die de twee eind 2018 hadden. Volgens haar liet de Tilburger zich in dat onderonsje discriminerend uit over de woonwagengemeenschap, die in Nederland al 200 jaar voor overlast zou zorgen. Van de Donk kan die groep daardoor niet meer vertegenwoordigen als voorzitter, schrijft zijn grootste criticaster in een brief aan de Koning, de premier en de Tweede Kamer.