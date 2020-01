Van de Donk voorziet roerige jaren twintig voor Brabant

Zijn speech barstte van de gelijkenissen tussen 1920 en 2020. Belangrijke waterkwesties waren er een eeuw geleden ook, door doorgebroken dijken tussen Cuijk en Grave. Woningnood in de stad? Honderd jaar terug ook een probleem. De molens en schoorstenen van toen zijn de windmolens en zichtbare zonnepanelen van nu, zo schetste Van de Donk. ,,Ik snap de weerstand, maar vraag ook om offers voor een komende generatie. Die bracht de vorige ook voor ons op!”

Volledig scherm Wim van de Donk houdt zijn nieuwjaarstoespraak. © Paul Driessen

De commissaris ging vrolijk verder met zijn parallellen. Stikstof bijvoorbeeld. In de jaren twintig van de vorige eeuw was er een tekort. ,,Stikstof is nog steeds een probleem, alleen dan anders. Maar dat weet u”, grapte Van de Donk. De bestuurder schuwde ook de grote thema's niet. Hij wandelde door verwachtingen op het gebied van digitalisering, demografie, sociologie en sprak de hoop uit dat 'wij in deze eeuw kunnen blijven zeggen dat wij van ná de oorlog zijn’ .”

Recorddrukte

Tijdens zijn speech in de best bezochte Brabantse nieuwjaarsbijeenkomst ooit bleef Van de Donk ook dichterbij huis. Hij haalde de bestuurscrisis aan. Eerst met een grap, door een nu al achterhaalde plaat van het college van Gedeputeerde Staten te laten zien. Op de foto waren bijna alle bestuurders staand te zien, behalve de inmiddels vertrokken CDA-gedeputeerden Marianne van der Sloot en Renze Bergsma. ,,Zo ziet u maar, nooit gaan zitten op de officiële foto van een nieuw college.” De grap viel goed in de volle hal.

Na het gelach werd Van de Donk serieus. Hij wees op de rapporteurs die aan de slag gaan voor een vernieuwd college van Gedeputeerde Staten en een stabiel bestuur voor Brabant. ,,Een moeilijke en ingewikkelde taak. Het zal niet gemakkelijk zijn. Het is wel belangrijk om snel weer aan de slag te kunnen met een gedragen college. Die verantwoordelijkheid is evenzeer de úwe”, hield de Tilburger zijn gehoor voor.

Herhaaldelijk had Van de Donk het over het belang van samenwerking en een rustig debat over wezenlijke onderwerpen. De commissaris stond onlangs al stil bij deze thema's, in een uitgebreid interview met het Brabants Dagblad.