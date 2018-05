Van de Donk woest: wéér geen info over lekkende kerncentrale Doel

Brabant C moet voor zichzelf gaan zorgen: minder subusidies en meer leningen

9:54 DEN BOSCH/TILBURG - Het cultuurfonds Brabant C heeft een nieuwe koers uitgezet met minder subsidies en meer leningen. De provincie stopt recent negen miljoen in het fonds voor de periode 2019-2021. Maar is het een succes? ,,Het is lastig om ons aandeel aan te geven."