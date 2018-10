Van de ontsnapte zeearend tot het vroeggeboren olifantje: hoe gaat het nu met de dieren uit het nieuws?

Het afgelopen jaar hebben verschillende dieren in Brabant ons flink bezig gehouden. Nu het dierendag is, blikken we terug. Hoe is het nu met de dieren die we in het nieuws zijn tegengekomen?

Ontsnapte oehoe Nemo

Volledig scherm De ontsnapte oehoe Nemo. © Foto van Facebookpagina Dierenambulance

Valkenier Frans Lenders uit Eindhoven was in maart dit jaar druk op zoek naar zijn ontsnapte Oehoe Nemo. Het dier was maar liefst elf weken zoek voordat hij in Amersfoort kon worden gevangen.

Nemo heeft gelukkig niets aan zijn avontuur overgehouden. ,,Het gaat best goed met hem. Hij vliegt inmiddels gewoon weer mee in onze shows", vertelt Lenders. Hij maakt zich dan ook geen zorgen dat het nog een keer kan gebeuren. ,,Het is geen bewuste ontsnapping geweest. Uilen zijn daar simpelweg niet intelligent genoeg voor. Soms vliegen ze in een boom en dan is het heel lastig om ze er weer uit te krijgen. Vaak moeten we ze dan even laten zitten. Als ze dan opgejaagd worden door bijvoorbeeld kraaien, vliegen ze verder weg en durven ze niet altijd direct terug. Zijn ontsnapping was dus gewoon een samenloop van omstandigheden."

Baby Okapi Zaïre

Volledig scherm Okapi Beekse Bergen. © Beekse Bergen

In juli dit jaar had Safaripark Beekse Bergen bijzonder babynieuws: er was voor het eerst in de geschiedenis van het park een okapi geboren. Het beestje met de naam Zaïre is een van de weinige okapi's die in Europa geboren is. Het dier komt hier zowel in dierentuinen als in de natuur bijna niet voor.

Zaïre loopt inmiddels met haar moeder door het buitenverblijf en is kern gezond, zo vertelt Christian Meurrens als woordvoerder van de Beekse Bergen. ,,Het blijft bijzonder, maar ze doet het heel goed."

De ontsnapping van Lady Maya

Volledig scherm Lady Maya is terug bij de Beekse Bergen. © Beekse Bergen

Begin dit jaar hield de ontsnapte zeearend Lady Maya de gemoederen flink bezig. Het vrouwtje met een spanwijdte van tweeënhalve meter vloog in februari tijdens een vogelshow weg en was zes dagen zoek. Heel Brabant zocht mee naar de zeearend. Uiteindelijk is ze boven Goirle gespot en door haar verzorgers gevangen.

,,Lady Maya vliegt inmiddels gewoon weer mee in de shows", vertelt Christian Meurrens van de Beekse Bergen. ,,Ze gedraagt zich nu weer keurig en heeft nooit meer een ontsnappingspoging gedaan. We hebben wel echt gemerkt dat door alle aandacht die er voor haar ontsnapping was, ze nog populairder is geworden. Nog altijd wil iedereen 'de zeearend die ontsnapt was' zien." Lady Maya heeft dus niks vervelends aan haar avontuurtje overgehouden.

Te vroeg geboren olifantje Jíng

Volledig scherm Baby Olifantje Jíng in de zomer. © Libéma Fun Factory

Dierenrijk Nuenen werd in maart blij verrast toen ze in het olifantenverblijf een babyolifantje aantroffen. Het olifantje, die de naam Jíng heeft gekregen, was vier maanden te vroeg geboren. Het was het eerste olifantje dat in het dierenpark ter wereld kwam.

Dat Jíng zo veel te vroeg geboren is, is nu totaal niet meer te merken, zo laat woordvoerder van het park Janneke van Gorp weten. ,,Ze ontwikkelt zich helemaal volgens schema en weegt inmiddels bijna 300 kilo. En dat allemaal ondanks dat ze te vroeg geboren is." Jíng is samen met haar grote broer Thuya in het buitenverblijf te zien. ,,In de zomer was het nog wel even lastig met de hitte, maar ze ontdekte op een gegeven moment hoe verkoelend water en zand werkte. Ze doet het gewoon heel goed."

De vermissing van Gans Guus

Volledig scherm Toulousegans Guus is gevlucht uit Greetje's Hobbytuin in Sprang-Capelle. © Angré Floren

Het jaar begon met verdrietig nieuws voor de dieren uit Greetje's Hobbytuin in Sprang-Capelle: Gans Guus was vermist. De gans is na een confrontatie met hangbuikzwijn Saartje vertrokken uit de tuin. Heel Sprang-Capelle zocht mee naar de gans.

Helaas is van Gans Guus nooit meer wat vernomen. ,, Hij is een paar dagen later hier in de buurt op een weiland gezien, maar daarna is hij echt verdwenen", vertelt eigenaar Angré Floren. Ook Saartje is inmiddels verhuisd. ,,Ze zorgde hier voor meer problemen, dus we hebben haar naar een zorgboerderij gebracht waar ze beter op haar plek is." Angré heeft een nieuwe mannetjes gans aangeschaft en er lopen nu vijf jonge gansjes over haar erf. ,, We gaan er nu vanuit dat Guus ook niet meer terug komt."

Enorme giraffe Finn

Volledig scherm De kersverse giraffe Finn, samen met zijn moeder. © Beekse Bergen

De Beekse Bergen had meer speciaal babynieuws dit jaar. In maart werd giraffe Finn geboren. Finn was bij zijn geboorte al extreem groot, zeker 1.90 meter. De meeste baby giraffen zijn bij de geboorte zeker tien centimeter kleiner.