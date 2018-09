Van den Hout: zo winnen we de strijd tegen afvaldumpingen in Brabantse natuur niet

Veertien keer per dag, vijfduizend keer per jaar, wordt er ergens in de Brabantse natuur afval gedumpt. Dat varieert van bouwafval, grof huisvuil en asbest tot overblijfselen van de productie van drugs. Dat constateert de provinciebestuurder op basis van een steekproef die begin dit jaar is genomen. Het is voor het eerst dat wordt becijferd hoe vaak er sprake is van illegale stort. Het is daarom niet bekend of er sprake is van een toe- of afname.