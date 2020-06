Van een B&B tot een bosje langs de A2: op deze bijzondere plekken werden hennepkwekerijen aangetroffen

De verborgen hennepkwekerij in Den Bosch is niet de enige vreemde plek waar de politie in de afgelopen tijd een wietplantage vond. Begin dit jaar vormde een autobedrijf in Tilburg het decor van een grote kwekerij die toegankelijk was via een ruimte onder een hefbrug. Het geheel was afgedekt met een ijzeren plaat.