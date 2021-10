Van hen naar haan, heel veel pups en bijzondere adopties: dit zijn de mooiste dierenverhalen van afgelopen jaar

Kip ‘Mosterd’ heeft twee postduiven als ouders

Een kip die geboren wordt in een nestje van twee koerende postduiven? Hoe kan dat in hemelsnaam? En waarom krijgt zo’n tokkende tweevoeter de naam ‘Mosterd?’ Baasje Fien Bleumink (11) uit Boxtel weet er alles van. Ze heeft haar verige huisvriend dan ook aangemeld bij Kidsweek voor de verkiezing Huisdier van het Jaar 2021.

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Een familiefoto. Vader Armando, moeder Saar en kip Mosterd. © Archieffoto Bleumink

‘Minikoe’ Rani uitgeroepen tot kleinste koe ter wereld

Rani uit Bangladesh ging met haar hoogte van 50,9 centimeter snel het internet over en trok duizenden mensen naar de boerderij waar zij leefde. Rani kwam in augustus plots te overlijden, kort nadat haar eigenaren het dier hadden aangemeld bij Guinness World Records.

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Koe Rani uit Bangladesh is 50,9 centimeter hoog. © AFP

Rottweiler bevalt van 15 (!) pups

Vijftien pups heeft rottweiler Roxy in Bakel geworpen. Normaal gesproken ‘bevalt’ een grote hond van tussen de tien en dertien pups. Dit is daarom wel een bijzonder groot nest. De familie Nooijen heeft er haar handen vol aan. ,,We stonden er echt van te kijken, zoveel pups hadden we niet verwacht”, vertelt Carolien Nooijen.

Tekst gaat verder onder de video

Zeeuwse hen verandert in haan

Het Zeeuwse paar Rien en Gré kon hun ogen en oren niet geloven toen een van hun twee Barnevelders plotseling probeerde te kukelen. ,,Ik ben boerendochter en heb veel gezien, maar geloof je mij als ik zeg dat we denken dat die kip een haan wordt?”, vraagt Gré. ,,Het is 2021, dit hoort er gewoon bij.”

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Gré Bolle heeft twee kippen waarvan er ééntje veranderd in haan. © Sandra Schimmelpennink

Cheeta ‘Kate’ adopteert drie welpjes

Bijzonder adoptienieuws uit Safaripark de Beekse Bergen. Cheeta Sara beviel van vier welpjes, waarvan een overleed. Door haar gezondheid kon Sara niet meer voor haar jongen zorgen. Kate beviel een dag later van drie welpjes. ,,We besloten om de drie jongen van Sara bij Kates nestje te leggen. Ze accepteerde de welpjes gelijk en zorgt er uitstekend voor”, vertelt dierverzorger Mariska Vermij - Van Dijk.

Tekst gaat verder onder de video

Ara Rocky vliegt weg uit Schijndel

,,Hoe kan dat? Ze kan helemaal niet vliegen.” Dat was het eerste dat Ferenc van Engeland (20) uit Schijndel dacht toen hij hoorde dat zijn papegaai Rocky in een boom zat. Samen met de brandweer uit Veghel ging Ferenc - onder het toeziend oog van veel buurtbewoners - mee naar boven in de hoogwerker. ,,En dat terwijl ik lichte hoogtevrees heb. Maar ik heb haar gelukkig toch kunnen pakken. Wat ben ik blij dat-ie terug is.” En dat gold ook voor Rocky: ,,Ze liet me niet meer los toen ik haar terug in de kooi wilde zetten.”

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm De brandweer schoot met een hoogwerker te hulp om de ara uit de boom te bevrijden. © Persburo Sander van Gils/Sander van Gils

Siberische grondeekhoorn duikt op in Oss

Deze zomer liep ineens een Siberische grondeekhoorn door Osse tuinen. De eekhoorns worden in ons land zelden gezien, behalve in Tilburg. Daar zou in 1973 bij het sluiten van een dierentuin een kist vol eekhoorns van een vrachtwagen zijn gevallen. Maar waar komt deze nou vandaan? Ontsnapt uit een kooi? Of is het beestje helemaal uit Tilburg komen lopen?

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Siberische Grondeekhoorn in Tilburg. © Alex Pansier

Bedreigde grijze kroonkraanvogel kruipt uit ei

Een kuikentje van de grijze kroonkraanvogel in dierenpark Beekse Bergen is uit het ei gekropen. Bijzonder, want de vogel wordt bedreigd. Vanwege de afnemende populatie hebben dierentuinen een fokprogramma opgezet. ,,Het is fijn dat we op deze manier kunnen bijdragen aan de bescherming van deze prachtige diersoort”, vertelt dierenverzorger Robin Meijer.

Volledig scherm De baby van de grijze kroonkraanvogel in de Beekse Bergen. © Beekse Bergen/Mariska Vermij - van Dijk.