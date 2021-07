Van hockey tot paardensport: deze Brabantse gemeenten kennen Olympische medaillewinnaars

Wandelpa­den in het Groene Woud worden langzaam­aan circuits voor motorcros­sers: ‘Groot gevaar voor mensen en natuur’

23 juli WIJBOSCH - Ze krijgen de ene na de andere klacht binnen over wildcrossers in het Wijboschbroek. ,,Echt een gevaar voor de veiligheid van mensen in de natuur, maar ook voor flora en fauna’’, zegt Kees Goos, voorzitter van de dorpsraad in Wijbosch. Maatregelen tegen de motorcrossers zijn op komst.