Van kantoor voor de klas: Stefanie en Rick vinden het zwaarder dan gedacht

Alex Adriaan­sens, oprichter Bossche V2, overleden

1 januari DEN BOSCH/ROTTERDAM - In zijn woonplaats Rotterdam is zondag Alex Adriaansens overleden. Adriaansens, geboren in 1953, was tot afgelopen zomer directeur van V2 in Rotterdam, instituut voor kunst en mediatechnologie. Dat instituut ontstond in 1981 in een kraakpand in de Vughterstraat in Den Bosch.