Van korte broek naar winterjas: herfstweer met nachtvorst op komst

Hoewel het maandag nog zo'n 25 graden wordt in Brabant, slaat het weer deze week over naar herfstige temperaturen. Vanaf woensdag kunnen er lokaal wat buien vallen en is er 's nachts regionaal zelfs kans op vorst.

Volgens Weerplaza vriest het gemiddeld genomen in Nederland pas rond half september voor het eerst aan de grond. De eerste lokale nachtvorst na de zomer werd afgelopen nacht gemeten op het weerstation Twenthe. Daar daalde de temperatuur naar -1,3 graden.

Nachtvorst half september is heel gebruikelijk, maar in het verleden is het in een enkele keer al in augustus vastgesteld. Zo werd de eerste grondvorst in 1973 op de weerstations Soesterberg, Valkenburg en Twenthe al op op 22 augustus gemeten. Ook in 1993 kwam het tot vroege nachtvorst, met op 29 augustus vorst aan de grond in Soesterberg, Gilze-Rijen, Volkel en Eindhoven.

Late nachtvorst is gebruikelijker. In 2017 gebeurde dit pas op 9 oktober, in 2014 werd de eerste mintemperatuur zelfs pas op 5 november gemeten. In 2012 en 2018 werden de eerste temperaturen onder nul gemeten op 1 september. Vorig jaar was dat op 18 september. Toen was het in Brabant 1 graad onder nul.

Buien en nachtvorst

In de loop van de week moeten we afscheid nemen van de nazomer en wordt het herfstig weer. Zo is er meer kans op bewolking en vallen vanaf woensdag de eerste buien. Weerplaza verwacht dat het maandag nog 25 graden wordt in Brabant, maar donderdag zijn deze temperaturen gezakt naar 13 graden.

Deze grote temperatuurverschillen hebben te maken met de windrichting, wat typerend is voor de herfst. De hete zuidenwind die vanaf het Middellandse Zeegebied het land in waait, maakt nu plaats voor een noordoostenwind vanuit Scandinavië. Daardoor komt er veel minder warme lucht ons land binnen. Door weinig wind, een heldere hemel en langere nachten, lag de temperatuur maandagochtend dan ook onder het nulpunt.

