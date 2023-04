Van Middeleeuws tot eigentijds bij concert Korale in Gemert

Paaspop, eierwerpen en meer: dit is er met Pasen te doen in Brabant

Het wordt een zonnig Paasweekend. Ideaal voor bezoekers van Paaspop in Schijndel. Maar er is veel meer te doen in Brabant. Wat dacht je van paaseitjes zoeken op enkele bijzondere locaties, eierwerpen, of de eerste kermissen van het seizoen? Een overzicht van de Paasevenementen in de provincie.