Van Mook strijdt voor kansengelijkheid: ‘Iedereen kan een keer flink pech hebben en in de schulden raken’

Schurende gesprekken in trein die stilstaat: bijzondere theater­voor­stel­ling tijdens Dodenher­den­king Veghel

VEGHEL - De trein waar je in zit, staat plots stil door een technische storing. Wat voor gesprekken komen er dan los in de groep reizigers? De Dodenherdenking in Veghel wordt voorafgegaan door de bijzondere productie Spoor in Theater De Blauwe Kei. ,,We willen mensen aan het denken zetten.”