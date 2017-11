Van nachtmerrie naar paradijsje: het vakantiehuis van Ellie en Jos de Vaan uit Eindhoven

EINDHOVEN/BÜTGENBACH - Opnieuw krijgt Jos de Vaan (62) een brok in zijn keel. Gezeten achter de koffie in zijn vakantiehuis op de grens van de Eiffel en de Ardennen vertelt de Eindhovenaar met vochtige ogen hoe het huis dat vele jaren lang een financieel blok aan het been was, veranderde in een belangrijke bron van geluk - en uiteraard ook van inkomsten - voor hemzelf en zijn vrouw Ellie (62).

In 2004 kocht De Vaan een kavel in Bütgenbach - bij Monchau - en begon er met de bouw van het huis. Tijdens de crisis echter stond het jarenlang - half afgebouwd - te verkommeren. De Vaan was kort daarvoor gestopt met zijn assurantiekantoor. "Ik maakte ongelooflijk lange dagen. Was altijd aan het werk. Zelfs tijdens een weekendje met het ons gezin in Zeeland bleef ik al bellend en mailend gewoon doorwerken. De kinderen zeiden toen: pap, als je zo doorgaat, word je niet oud. En ze hadden natuurlijk gelijk. Dus verkocht ik de zaak. Maar ja, geld gaat op. En een tijd lang hebben we daarna zonder inkomen gezeten."

'De groeten'

Met als gevolg dat het huis in de Ardennen, waar Jos en Ellie samen met haar zus Ans en zwager Toon al honderden uren in hadden gestoken, jarenlang als onafgebouwd casco bleef staan. Jos: "Toen het geld op was, heb ik alle bouwmaterialen afbesteld. Daar was men behoorlijk boos over. Ik heb toen dat naambord opgehangen: La Salutation. Oftewel: 'de groeten'!" "Het was een heel moeilijke tijd", verzucht Ellie. "En het heeft ons heel wat slapeloze nachten gekost."

Ná de crisis ging het stel pas beter slapen, toen het allengs beter ging lopen met het nieuwe bedrijf van De Vaan, die inmiddels een doorstart had gemaakt als financieel adviseur en executeur.

Rolstoelvriendelijk

De afbouw van het vakantiehuis werd opnieuw opgepakt en in 2013 kon er zowaar een punt achter worden gezet. "Ik had destijds een mevrouw van tachtig als klant, ze had maar één been. Ik dacht: wat zou het toch mooi zijn, als zo'n mens er een paar dagen of langer tussenuit kon in een prachtige omgeving. Dat bracht me op het idee om ons huis aan te passen voor mindervaliden. De hele benedenverdieping is nu rolstoelvriendelijk."

Met trots laten Jos en Ellie hun gerieflijke en van alle gemakken voorziene vakantieverblijf zien. Alle ruimten zijn door Jos en zwager Toon toegankelijk gemaakt voor rolstoelers. Een ruime dubbele douchedeur werd onlangs nog geplaatst.

De verhuur van het huis laat De Vaan graag over aan Belvilla, dat in 21 Europese landen actief is. "Dat was een schot in de roos. Vanaf dag één was het huis verhuurd en vanaf die tijd bijna continu bezet."

Het stel gaat nét een stapje verder dan de meeste eigenaren van vakantiehuizen: zowat elke vrijdagochtend - zo'n veertig keer per jaar - rijden ze met z'n vieren naar Bütgenbach. Het pand wordt grondig schoongemaakt, er wordt fris beddengoed klaargelegd en eventueel reparaties verricht. Jos: "Aan het eind van de middag komen de nieuwe huurders en die heten we dan van harte welkom met een flesje wijn erbij. We vertellen ze van alles over de omgeving en over het huis. Een goed contact met hen vinden we belangrijk."

Beste host in België

Al die extra inzet wordt beloond. La Salutation wordt met een gemiddelde van 9,1 beloond door de Belvilla-huurders en volgende maand krijgen Jos en Ellie van de reisorganisatie de award 'Beste host in België' uitgereikt. De Vaan: "Toen ik dat hoorde, kreeg ik tranen in mijn ogen."

Volledig scherm Ellie en Jos de Vaan aan de koffie. © Rob Burg