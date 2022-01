Van raketwerper tot verlaten doodskist: vreemde vondsten in Brabant op een rij

Het was een lugubere vondst, de pop die afgelopen woensdag uit het water in Geldrop werd gehaald. Even dacht men dat het om een 'babylijkje’ ging, maar dat bleek gelukkig niet het geval te zijn. Door de jaren heen zijn er wel wat vreemdere voorwerpen gevonden in Brabant. Van een loodzware kluis, verlaten doodskist tot een raketwerper: je leest het hier in dit overzicht.

• We beginnen met het meest recente bericht: de twee poppen die begin januari zijn aangetroffen in Geldrop. De hulpdiensten rukten massaal uit nadat er mogelijk een 'babylijkje’ werd gespot in het water. Ter plaatse bleek het al gauw om een pop te gaan.

Daar bleef het echter niet bij. In de nacht van woensdag op donderdag rukte de brandweer uit voor een brand bij de Strabrechtseheideweg. Daar bleek een nepbaby in brand te staan. Om de mensen niet te laten schrikken is de pop meegenomen. Het is niet bekend of er een verband is tussen de twee incidenten.

De hulpdiensten in Geldrop rukten woensdagmiddag en woensdagnacht twee keer uit voor 'baby's in nood', maar het bleek beide keren om poppen te gaan.

• Het was het mysterie waar iedereen vorig jaar maart in Helmond het over had: hoe is een loodzware kluis zomaar midden op straat terechtgekomen? En misschien nog wel de belangrijkste vraag, wat zat erin? De kluis was loodzwaar. Omstanders hoorden een harde knal, maar pas uren later werd de politie ingeschakeld. Op dat moment is het onduidelijk of de kluis is gestolen of mogelijk van een voertuig is afgevallen. Zelfs de brandweer kwam erbij, maar het was onmogelijk om de loodzware kluis op te tillen. Inmiddels is het mysterie deels opgelost. De kluis bleek gestolen te zijn.

Hoe de kluis op straat terecht gekomen is, is een raadsel.

• We blijven even bij de gestolen kluizen. De op dat moment 9-jarige Stijn was samen met zijn moeder de hond aan het uitlaten, toen hij iets vreemds in het water zag liggen. ,,De honden gingen zwemmen en ik zie in één keer iets wits liggen in het water en ik denk: huh, dat hoort daar niet.” Hij stapt in het water om te kijken wat er ligt. Thuis haalt hij een koevoet om de kluis te openen.

Persoonlijke spullen

,,Ik zag dat er een kistje met sieraden in zat en allemaal belangrijke papieren", vertelde Stijn vorig jaar tegen deze krant. ,,Die waren allemaal nat. Volgens de moeder van Stijn lagen er persoonlijke spullen in de kluis. ,,De gouden sieraden waren er al uitgehaald, maar er zaten nog wel zilveren sieraden in en een bloedkoralen ketting. Verder nog een foto van een familiegraf, diploma’s en een trouwboekje. Allemaal spullen die je heel graag terug wilt hebben.” De kluis bleek gestolen te zijn en is teruggebracht naar de eigenaar.

• De afgelopen jaren zijn er ook heel wat 'lugubere’ voorwerpen aangetroffen. Zo ook in Eindhoven. Een wandelaar zag in het centrum iets in de bosjes liggen. Het leek op een ingepakt lichaam. Het was omwikkeld in een wit doek met rode vlekken. De politie werd snel ingeschakeld. Enkele uren was het een raadsel waar de pop vandaan kwam. De politie vermoedde eerst dat het ‘gevonden lichaam’ deel uitmaakte van een spookspeurtocht, of dat het eigendom is van ‘een persoon met rare gedachten’. Uiteindelijk bleek het 'lijk’ afkomstig te zijn uit een escaperoom.

Het gevonden pakketje in de bosjes van het Eindhovense centrum.

• Een maand daarvoor schrokken wandelaars in Middelbeers ook al van een lugubere vondst. In de bossen troffen ze een verlaten doodskist aan. De wandelende Marie-José vertelde eerder tegen deze krant dat ze behoorlijk schrokken. ,,De invallende schemering droeg ook bij aan de unheimische sfeer. Ik geinde nog met mijn vriendin, die in de uitvaartzorg werkt: nou, jij kan ook niet loskomen van je werk hè?” In de kist werd ook kleding aangetroffen. Het bleek later bij een griezeltocht te horen.

De verlaten doodskist, zoals hij maandagavond door wandelaars werd aangetroffen in een bosrand.

• Het blijkt ook vaak fout te gaan met explosieven. In juli 2020 vond een man in de Bartoklaan in Eindhoven een voorwerp dat verdacht veel leek op een handgranaat. Al gauw kwam de EOD erachter dat het voorwerp van kunststof gemaakt was. Omdat er ook kunststofexplosieven bestaan, werd toch besloten om de gehele straat af te sluiten. 16 woningen werden ontruimd. Al gauw bleek het toch om een nepgranaat te gaan.

• Veel Eindhovenaren zullen het zich ook wel herinneren: de bom die in 2015 in de Mathildalaan werd gevonden. Het ging om een niet ontplofte vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog. Omdat de bom midden in de stad werd aangetroffen werd deze niet ter plekke tot ontploffing gebracht.

• In 2014 vond boswachter Erik de Jonge een granaatwerper die onbeheerd op landgoed Zoomland bij Bergen op Zoom stond. Het bleek van soldaten van de Luchtmobiele Brigade te zijn. Die waren een stukje verderop aan het oefenen. De boswachter heeft aan hen het wapen gegeven. Het leek sterk op een Panzerfaust, een antitankwapen. Dat wordt gebruikt door het Nederlandse leger. ,,Het is wel een beetje slordig. Ik had dat ding ook in mijn auto kunnen leggen en ermee weg kunnen rijden. Het zou niet goed zijn als zoiets in handen komt van iemand die kwade bedoelingen heeft”, zegt de boswachter destijds.

En als laatst, dit bericht is voor mensen met een sterke maag. Een harige rat in een brood, een dode kikker in je salade of een giftige spin tussen de bananen. Deze mensen vonden het allemaal.



