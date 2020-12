Van schateren met postbezorger Smiley tot tranen op de ic: dit zijn onze mooiste en meest aangrijpende video’s van 2020

‘We moeten niet langer ontkennen dat we straks niet meer voor onze ouderen kunnen zorgen zoals nu’

22 december DEN BOSCH/ETTEN-LEUR - Zorgbestuurder Conny Helder uit Den Bosch en burgemeester Miranda de Vries van Etten-Leur willen ons wakker schudden. Dat we niet langer ontkennen dat we over tien jaar niet meer kunnen zorgen voor onze ouderen zoals nu. ‘We moeten praten over moeilijke keuzes, grip krijgen op de kwetsbaarheid en mensen ervan doordringen dat ze zelf ook verantwoordelijkheid moeten nemen.’