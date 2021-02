Van skipak naar T-shirt: komend weekend kan het in Brabant 15 graden worden

oproep Toch carnaval vieren? Stuur ons je foto en verhaal

12 februari LAND VAN CUIJK / GENNEP - Geen carnaval dit jaar. Of toch wel? In meerdere plaatsen hebben mensen de voorgevels van hun huizen versierd, carnavalsfiguren in de tuin gezet of slingers in de huiskamers gehangen. Om er, ondanks alles, toch nog een beetje een feestje van te maken. En om goed in de sfeer te komen voor een van de online-carnavalsactiviteiten waar je thuis aan kunt meedoen.