Van varkensstal naar designlamp: Coppens in Westerhoven buigt bedrijf om naar metaaltechniek

Pontje Steur heeft motorpech: ‘Uitgere­kend met deze mooie dagen, maar maandag varen we weer’

Pontje Steur in Werkendam ligt uit de vaart door motorproblemen. Fietsers die gewoonlijk met het veer het Steurgat tussen de Noordwaard en Oostwaard oversteken, moeten tijdelijk een ander route kiezen. De verwachting is dat het pontje maandag weer in de vaart komt.