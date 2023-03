Van vrachtwagenrijlessen tot coach op televisie: Beau (25) is helemaal thuis in de transportwereld

UIT DE OUDE DOOS We mogen weer, maar wie weet iets over deze verkie­zings­bij­een­komst in 1981 in Helmond?

HELMOND - Op woensdag 15 maart mogen we weer naar de stembus. Dan zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de waterschappen. Jozef van den Broek maakte in Helmond deze foto’s rond de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 1981.