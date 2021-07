Van Wie Is Brabant: van de blokkendoosbouwers, van de boeren of van de natuur?

De denktank BrabantKennis zet de boel deze dinsdagavond op scherp met de presentatie van de verkenning ‘Land van Schaarste en Overvloed’. De boodschap van de denktank is helder: De provincie Noord-Brabant én de Brabantse gemeenten moeten héél snel kiezen wat Brabant wel en níet wil zijn. Want als de overheid niet kiest, doet de markt het wel: Directeur Jos van den Broek: ,,Dat heel Waalwijk vol staat met logistieke hallen is misschien niet voor iedereen een probleem. Maar het probleem is wél: als we niet kiezen is er straks Brabant tekort.”