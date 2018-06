Vanaf vandaag zeker drie dagen geen bussen, chauffeurs staken

Big Bro­ther-finaliste opgepakt in plofkraak­zaak, Audi met Nederlands kenteken bij Brabantse grens gevonden

6:57 LOMMEL - Wethouder Anick Berghmans (38) uit Lommel, een plaats in België vlakbij de Brabantse grens, is gisterochtend bij haar woning opgepakt. De politie zou achter het huis van de wethouder, verborgen onder een zeil, een Audi met Nederlandse nummerplaat gevonden hebben. Die wagen zou gebruikt zijn bij minstens een van de plofkraken die onlangs in België gepleegd werden.