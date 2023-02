Vandaag niet je auto wassen, want er is Saharazand op komst

Mag kalvermes­ter alsnog van start in Et­ten-Leur­se polder? ‘Het gaat wél om gemeen­schaps­geld’

ETTEN-LEUR - De kans dat kalvermester Brian Rommens alsnog toestemming krijgt om een bedrijf te vestigen aan de Zwartenbergseweg in Etten-Leur is groot. Dat heeft meerdere redenen. Een belangrijke is een forse claim die de gemeente anders verwacht.