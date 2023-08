Vanmiddag code geel in Brabant, mogelijk stevige onweersbuien op komst

UPDATE Vuurwerk­bom explodeert bij woning van gezin in Breda, huis werd eerder al geraakt door ‘iets brandends’

BREDA - Een vuurwerkbom is in de nacht van maandag op dinsdag ontploft bij een voordeur van een woning aan de Giraffestraat. Door de explosie zijn de ruiten van twee huizen vernield. Het is de tweede keer dat het huis is getroffen.