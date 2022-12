Varkens in Reusel mishandeld op weg naar de slacht, onderzoek naar misstanden op komst

Autobezit­ter in Bommeler­waard in 2023 fors duurder uit; Gelderland verhoogt wegenbelas­ting meer dan Brabant

ARNHEM/DEN BOSCH - Autobezitters in Gelderland zijn volgend jaar fors meer geld kwijt aan de provinciale opcenten op de motorrijtuigenbelasting. Een inwoner van de Bommelerwaard is, voor het bezit van dezelfde auto, in 2023 zo'n 130 euro duurder uit dan iemand die een paar kilometer zuidelijker woont, bijvoorbeeld in Den Bosch.

4 december