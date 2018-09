Varkenspest in België laat alarmbellen in Brabant af gaan

Ooggetui­gen aso-trouwstoet in Bergen op Zoom: 'Onwerke­lijk, ze hingen uit hun auto's op de snelweg'

11:51 BERGEN OP ZOOM - Rechts inhalen over de vluchtstrook, automobilisten de pas afsnijden en midden op de snelweg op de rem trappen. De huwelijksstoet die afgelopen zaterdag met veel kabaal door Bergen op Zoom trok houdt de gemoederen nog altijd flink bezig. Niet alleen ooggetuigen, maar ook Rijkswaterstaat reageert verbolgen op het rijgedrag van de bruiloftsgasten. ,,Het is goed dat de politie hier tegen is opgetreden."