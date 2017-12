Vechtpartij in Brabantse azc Overloon: 30 bewoners met elkaar op de vuist

Azc Overloon

Het azc is gevestigd in de voormalige penitentiaire inrichting ‘Maashegge’. Er woonden zo'n 800 mensen in 2014, maar dat aantal werd teruggeschroefd naar 400.

Er zijn vaker incidenten in het azc geweest de afgelopen jaren. In augustus van dit jaar raakte bij een incident in het asielzoekerscentrum in Overloon een man gewond geraakt door een messteek. Een 25-jarige bewoner van het azc werd toen aangehouden als verdachte. In januari hield de politie een bewoner aan die door het lint ging. Hij moest met waarschuwingsschoten worden gestopt.