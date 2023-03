Veel belangstelling voor nostalgische wieleravond Deurne: Van kunstrijden tot de cyclocross

Romeinen waren al bezig met glas recyclen, te zien in Museum Romeins Halder

SINT-MICHIELSGESTEL - Een glasscherf is maar een glasscherf, zo dachten ze bij Museum Romeins Halder in Haanwijk in Sint-Michielsgestel. Wat zou het leuk zijn om je bezoek eens ‘écht’ te laten zien hoe de Romeinen in Halder en Esch vroeger hun glaswerk maakten en gebruikten. Dat is er nu, tijdens een wisseltentoonstelling met waarheidsgetrouwe replica’s.