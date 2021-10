Veel Brabanders doneren met liefde hun organen, wachtlijsten stijgen nog altijd

Een hoop Brabanders hebben expliciet aangegeven dat ze graag organen doneren na hun overlijden. Landelijk gezien geeft zo'n 35 procent van de volwassenen toestemming voor orgaandonatie, in Brabant ligt dat percentage in de meeste gemeenten hoger.

Dat blijkt dinsdag uit nieuwe cijfers van het CBS. Zo’n 31 procent van de volwassen Nederlanders stelt juist geen organen te willen doneren, bijna 11 procent laat het aan een naaste over. Een ruime 23 procent heeft geen eigen keuze gemaakt: zij zijn automatisch orgaandonor.

Toestemming voor orgaandonatie

Veel Brabanders vinden het geen probleem om hun organen te doneren. Zeker in Hilvarenbeek gaven veel inwoners expliciet toestemming voor donatie: 45 procent van de volwassenen. De gemeenten Eersel, Sint-Michielsgestel, Reusel-De Mierden, Goirle en Nuenen, Gerwen en Nederwetten volgen op de voet met 44 procent.

In een aantal gemeenten willen juist minder inwoners organen doneren dan het landelijk gemiddelde. In Eindhoven en Helmond gaat het om 33 procent van de volwassenen. Net over de provinciegrens, in het Zeeuwse Tholen, wil 27 procent van de inwoners hun organen graag doneren.

De wachtlijsten voor organen stijgen al jaren, is te zien in cijfers van de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS). Eind 2016 stonden 1071 patiënten op een wachtlijst, eind 2020 waren dat er 1280. Het gros van deze mensen wachten op een nier. Daarnaast is er behoorlijk een tekort aan longen en harten.

Miranda Klootwijk leek ook ooit aangewezen op een wachtlijst. Ze had vanwege een erfelijke ziekte een nier nodig. Haar ouders konden niet helpen: haar vader heeft de zijne in 2011 al gedoneerd aan haar moeder, die aan dezelfde aandoening lijdt. Reddende engel Huub Peek las Miranda’s verhaal in de krant en besloot om zijn orgaan aan haar te doneren. ,,Ik kan op zo’n moment echt iets betekenen voor een ander”, legde hij uit. Lees hier het hele verhaal.

Ziekenhuizen met specialisme

Weefsel transplanteren kan in ieder Nederlands ziekenhuis, maar voor een orgaan moeten patiënten vaak verder reizen. Zeven ziekenhuizen hebben een speciaal transplantatiecentrum, geen enkele daarvan is in Brabant.

Zo kunnen patiënten bij AmsterdamUMC, MUMC+ in Maastricht en Radboudumc in Nijmegen alleen terecht voor een niertransplantatie, terwijl het Universitair Medisch Centrum Groningen transplantaties uitvoert met nier, hart, longen, lever en alvleesklier. Het UMCU in Utrecht kan nieren, longen en harten transplanteren. Brabanders moeten dus vaak uitwijken naar bijvoorbeeld Nijmegen, Maastricht of Utrecht.