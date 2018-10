Veel eekhoorns en eikels maar weinig libellen en Siberische vogels: dit kunnen we van de herfst verwachten na de droge zomer

Herfst. Met je regenjas aan en kraag omhoog tegen de wind in lopen. Vechten met je paraplu omdat de wind er steeds onder kruipt. Of juist dit: met een drankje en een hapje in de zon op het terras. Nog even een duik nemen in het meer.

Reeën en lieveheersbeestjes

,,De een z'n dood is de ander z'n brood. En dat geldt ook voor de natuur. Planten en dieren concurreren met elkaar. Met de een gaat het nu goed, met de ander juist niet", Kerssemakers probeert uit te leggen wat voor invloed het weer heeft op de herfst. ,,Maar het is niet zo zwart wit. Wat de gevolgen zijn, scheelt echt heel veel per dier- of plantsoort."

,,Wie nu gaat wandelen door het bos, komt bijvoorbeeld waarschijnlijk veel eekhoorns tegen. Dit omdat veel bomen al vroeg blad loslaten door het weinige water dat er in de bodem zit. Bovendien zijn de eikels groter dan ooit door de droogte en de enkele regenbui die er wel viel. Blaadjes en eikels, daar houden ze natuurlijk van." Behalve eekhoorns zullen er ook veel reeën te vinden zijn en insecten zoals wantsen en lieveheersbeestjes. Maar ook vogels. ,,Spechten, boompiepers en bijzondere trekvogels zoals de visarend." Het is volgens Kerssemakers mooi om te zien dat er andere trekvogels naar ons gebied komen.

Siberische vogels

Sommige trekvogels echter, slaan ons gebied juist over. ,,De vogels uit Siberië komen nu niet hier naartoe want alles staat hier droog. Ze hebben hier niets te zoeken en vliegen dus verder." Daarnaast is de kans ook groot dat er heel wat minder libellen te vinden zijn. Sommigen dreigen zelfs plaatselijk uit te sterven. ,,Maar dat weten we volgend jaar pas. Net als bij padden en kikkers. Die hadden een uitstekend voorjaar maar kregen het zwaar in de herfst. Maar omdat ze heel goed kunnen leven onder bomen, kan het zijn dat ze gewoon weer tevoorschijn gaan komen."

,,De natuur redt zichzelf meestal wel", legt Kerssemakers uit. ,,Het klimaat schuift op, als het ene diertje plaatselijk dreigt uit te sterven, leeft het elders wel weer voort. Sommige zijn ook gewoon heel sterk en overleven wel weer. Maar dat zien we dus pas na een jaar."

Blad vasthouden

Ook voor bomen en planten ziet de herfst er dit jaar anders uit dan andere jaren. ,,Maar dat hangt echt heel erg af van het soort boom. Er zijn zo'n 10.000 verschillende boomsoorten. In de stad zijn juist heel veel mooie kleuren te zien. In het bos zien we meer verdrogingsverschijnselen. Gelukkig is er gewoon ochtenddauw, waardoor het toch redelijk vochtig blijft aan de grond." Toch blijft het dieper in de grond vrij droog wat betekent dat veel bomen vroegtijdig hun blad loslaten. ,,Dat levert dus al vroeg kale bomen op. Maar andere soorten bomen, zoals de berk, houden juist expres lang hun blad vast, omdat het nog zo warm is."

Levert het ook nog gevaar op voor ons om een wandelingetje te maken door de bossen nu? ,,Er is nog steeds wel brandgevaar, alhoewel we er niet zo paniekerig meer over hoeven te zijn dan een aantal weken geleden. Ook kan het zijn dat bomen minder houvast hebben in de grond door de droogte. Hier en daar valt dan wel eens een boom om. Maar dat scheelt enorm per boom en per gebied waar deze staat."

,,Niet alles is te voorspellen. De natuur reageert op haar eigen manier en vaak lost alles zichzelf wel weer op. We moeten deze extremen echter niet ieder jaar hebben", zegt Kerssemakers. Hij wil daar nog aan toevoegen dat alles ook wel veel meer opvalt nu: ,,Door het lekkere weer zijn mensen veel meer buiten en zien ze dus ook meer."