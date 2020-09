Veel klachten over slechte fietspaden in Brabant: geef hier door waar ze liggen

Veel fietspaden in Noord-Brabant zijn hard aan vernieuwing toe. Smalle paden of een slecht wegdek leveren gevaarlijke situaties op. Zo zou het Malpie-fietspad bij Valkenswaard verbreed moeten worden. De verantwoordelijke wethouder besloot echter deze week de stekker uit het plan te trekken: vernieuwen is volgens hem helemaal niet nodig. Of dan het fietspad langs de Allerheiligenweg in Breda. Hoe slecht het fietspad er ook bij ligt, het duurt nog twee jaar voordat de gemeente er iets aan doet.