Veel lof voor hit van Peter Selie: ‘Hoemoes dà òk alweer’ wint Brabantse carnavalskrakerverkiezing

Van Osse pil tot Nulandse toekan: museum brengt popcultuur in beeld met 100 voorwerpen

19 februari DEN BOSCH - Brabant blaast een aardig deuntje mee in de tentoonstelling over Nederlandse popcultuur die komende zomer te zien is in Het Noordbrabants Museum in Den Bosch. Van de 100 voorwerpen die samen de expositie vormen, hebben er zeker 10 wortels in deze provincie. Dat gaat van de Osse anticonceptiepil van medicijnenfabrikant Organon tot de toekan van horecafamilie Van der Valk, die in Nuland haar eerste motel bouwde.