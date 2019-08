Veel meer daklozen, maar de opvang in Brabant wil geen extra kamers: ‘Dweilen met de kraan open’

Minister steunt Van de Donk in felle kritiek op politie en justitie

23 augustus DEN BOSCH - Commissaris van de Koning Wim van de Donk had een goed punt toen hij keiharde kritiek uitte op het functioneren van politie en justitie, vindt minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus. ,,Hoewel ik verrast was door de scherpte van de opmerkingen, ben ik het in de kern eens met het betoog van de heer Van de Donk”, antwoordt de minister deze week op Kamervragen van de SP.