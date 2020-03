Veel nieuwe maatregelen: dit is het coronanieuws van maandag samengevat

Het kabinet maakte maandagavond rond 19.00 uur veel nieuwe maatregelen bekend om het coronavirus in te dammen. Ze gaan direct vanavond in.

De nieuwe maatregelen

• Het blijft tot 1 juni verboden om samen te komen in groepen. De maximale grootte van een groep is verkleind van 100 naar 3 mensen. Zij moeten, als ze niet van één huishouden zijn, anderhalve meter afstand van elkaar houden. Gemeenten krijgen de mogelijkheid daarop te handhaven. De boetes voor overtreders zullen voor Nederlandse begrippen fors zijn, belooft minister Ferd Grapperhaus. Voor begrafenissen en kerkelijke bruiloften geldt een uitzondering. Meer informatie daarover is nog niet bekendgemaakt.

• Winkels en openbaar vervoer moeten maatregelen nemen om de anderhalve meter afstand te handhaven, bijvoorbeeld met een deurbeleid. Doen ze dat niet goed, mogen burgemeesters de zaak sluiten. Ook kunnen zij makkelijker ingrijpen bij stranden en parken waar het te druk is. Kappers, schoonheidsspecialisten en andere beroepen voor uiterlijke verzorging moeten in elk geval tot 6 april dicht.

• De uitgebreide maatregel geldt vooralsnog niet voor horeca. Die blijft voorlopig tot 6 april gesloten. Wel laat het kabinet weten voor die tijd met helderheid te komen. Het is niet de verwachting dat kroegen en restaurants dan zomaar weer open kunnen.

• Over scholen is niets nieuws bekendgemaakt. Zij blijven dicht tot 6 april. Voor die tijd moeten de uitkomsten van een onderzoek onder Brabantse jongeren naar buiten komen. Daarin wordt gekeken hoe besmettelijk het coronavirus is onder jongeren.

• De verlengde maatregelen hebben grote invloed op evenementen en de sportwereld. Onder andere Paaspop is afgelast en dodenherdenking en bevrijdingsdag gaan in zeer aangepaste vorm door. Het betaald voetbal ligt in elk geval tot 1 juni stil en het amateurvoetbalseizoen is per direct afgelopen. Ook andere sporten zullen een oplossing moeten zoeken om het seizoen te beëindigen.

• Thuis moeten mensen ten hoogste 3 mensen uitnodigen, zo zei minister Grapperhaus tijdens de persconferentie. En die moeten dan ook anderhalve meter afstand houden. Kinderen die willen buitenspelen hoeven zich niet aan de strenge regels te houden.

• Tot nu toe moest iedereen die ziek of verkouden is binnenblijven. Daar is nu aan toegevoegd dat ook huisgenoten van de zieke nu niet meer naar buiten mogen. Mensen met cruciale beroepen zijn hierop uitgezonderd.

• Markten mogen doorgaan, mits mensen anderhalve meter afstand kunnen houden. Lukt dat niet, mogen burgemeesters de markt verbieden.

Verder in het nieuws vandaag

• In 24 uur zijn er in Brabant 154 nieuwe besmettingen van het coronavirus vastgesteld. Daarmee stijgt het totaal aantal besmette Brabanders naar 1558. Onze provincie telt met dat aantal nog steeds verreweg de meeste besmettingen van het land. Daarna volgen Zuid-Holland (647) en Noord-Holland (600).

• Landelijk zijn nu 4749 mensen besmet, een stijging van 545. Het is de tweede dag op rij dat het aantal coronapatiënten niet stijgt. Maar het RIVM waarschuwt voor te veel optimisme. Het aantal overleden patiënten staat nu op 213, nadat er in de afgelopen dag 34 nieuwe mensen stierven.

• Doordat het aantal patiënten nog steeds fors oploopt moeten steeds meer ziekenhuizen creatiever omgaan met de ruimte. Zo heeft het Bredase Amphia Ziekenhuis in Breda een speciale afdeling geopend waar ouderen met corona worden opgevangen.

• Zo'n 50 besmette Brabanders zijn maandag vanuit ziekenhuizen in onze provincie verplaatst naar andere delen van het land. Daarmee komt het totaal aantal Brabanders op intensive cares buiten de provincie op meer dan 200. Afgelopen weekend werden al ongeveer 150 patiënten overgeplaatst, met ambulances en een ambulancebus. De operatie gaat dinsdag door. Er wordt dan ook gebruik gemaakt van een nieuwe traumahelikopter, die inzetbaar is vanaf Volkel.

• Onder meer het verplegend personeel van ziekenhuis Bernhoven kan straks via een portofoon met coronapatiënten praten. Zo hoeven zij minder vaak de ziekenhuiskamers in en uit te lopen. En dat bespaart een hoop verkleedbeurten, want de patiënten worden normaliter verzorgd door verplegers in beschermende kleding. De portofoons worden gratis geleverd door Lumidee, een bedrijf uit Vught. Het bedrijf wil de apparatuur ook aanbieden aan andere ziekenhuizen in Nederland.

• Wat als jij in Nederland woont, en je geliefde net over de grens in België. Sinds onze zuiderburen de grenzen op slot hebben gedaan, is het onmogelijk om als Nederlander nog zonder geldige reden de grens over te steken. De Alphense Myrte kan er over meepraten. Haar vriend Glenn woont vlak over de grens, in Weelde. De twee kunnen elkaar dus niet meer bezoeken. ,,Stiekeme sluitroutes durven we niet te nemen.‘’