Veel overlast voor reizigers Eindhoven Airport door staking Frankrijk

EINDHOVEN - De stakingen van Franse verkeersleiders in de luchtvaart leveren reizigers van of naar Eindhoven Airport behoorlijk wat overlast op. Omboeken kan vaak pas dagen later.

De vlucht van Lissabon naar Eindhoven die Eveline Boonen uit Eindhoven dinsdag had geboekt, is een van de reizen van Ryanair die door de acties van Franse verkeersleiders is geannuleerd. "De keuze was DE vlucht annuleren of omboeken. Ik heb snel omgeboekt maar de eerste mogelijkheid is pas op vrijdag", vertelt Boonen.

"Dit geintje kost ons gezamenlijk dus 5 extra vakantiedagen, 3 hotelovernachtingen, heel veel extra geregel en oppas voor de kinderen die nog in Nederland zijn en met 6 en 9 jaar niet echt alleen gelaten kunnen worden. Vorig jaar vloog ik ook toen de Fransen staakten maar toen vanuit Spanje en met Transavia. Die vlogen toen gewoon via Engeland. Anderhalf uur vertraging. Nu 72 uur.......", schrijft Boonen in een mail.

Transavia

Zij is een van de lezers van ed.nl die reageert op de aankondiging van de staking. Ryanair heeft inmiddels vluchten geannuleerd van of naar Barcelona, Ibiza, Malaga, Lissabon en Marrakech (Marokko) naar Eindhoven. Andere bestemmingen (Nice, Palma, Alicante, Faro) en vluchten van andere maatschappijen zoals Transavia staan nog gewoon op de lijst met vertrektijden op de site van Eindhoven Airport.

Volledig scherm De terminal van Eindhoven Airport. © Eindhoven Airport

Voor Margareth uit Almere scheelde het een hoop geld om vanaf Eindhoven te vliegen, maar ze komt nu van een koude kermis thuis. Zij wilde er een paar dagen uit met een vriendin die haar man is verloren, van dinsdag tot zaterdag. De eerste omboekmogelijkheid van donderdag is al volgeboekt, vrijdag gaan heeft geen zin als je zaterdag al weer terug moet, schrijft ze. Ze voelt zich 'zwaar gedupeerd' door de staking. Vooral ook omdat ze als alleenstaande moeder van alles moest regelen om überhaupt weg te kunnen. Ook vraagt ze zich af waarom Ryanair niet om Frankrijk heen vliegt. En waarom dit soort acties niet gewoon verboden worden.

Quote Na jaren niet weg te zijn geweest, waren we er beide enorm aan toe. Nu wordt dit gewoon door onze neus geboord. Margareth

Later gaan, schrijft ze, is onbetaalbaar voor haar, want dan gelden de hoogseizoen-prijzen. "Na jaren niet weg te zijn geweest, waren we er beide enorm aan toe. Nu wordt dit gewoon door onze neus geboord. Om over de kosten die we hierdoor kwijt zijn nog maar te zwijgen. Wat zou ik graag die stakers eens een persoonlijk bericht willen sturen! Er zijn ook andere manieren om betere arbeidsvoorzieningen te bewerkstelligen of gaan ze solliciteren voor een andere job. Geen enkele baan is 100% geweldig, ik werk zelf ook voor het minimumloon zonder extraatjes. Als ik ga staken ben ik mijn baan gewoon kwijt. Zo simpel is dat. Zouden ze daar ook moeten doen", schrijft ze in een reactie vol venijn.

Enkeltje

Aloys Wetzer ziet het driedaags tripje Marrakech met zijn vrouw in het water vallen. Een andere vlucht kost 'een veelvoud' van de oorspronkelijke kosten. Hij klaagt ook over het terugbetalen van de kosten. ,,Ryanair vergoedt alleen de kosten het enkeltje naar Marrakech. Als ze donderdag gewoon vliegen, krijgen we daar niks voor terug. Het het hotel kan ook niet meer geannuleerd worden zonder kosten. Hopelijk dekt de annuleringsverzekering dit."

Vertragingen

Ryanair laat in een schriftelijke reactie weten 'tot hun spijt' zich genoodzaakt te zien dinsdag verschillende vluchten te moeten annuleren, als gevolg van de acties. Passagiers zijn per sms of email op de hoogte gebracht en hebben drie opties: terugbetaling van de ticketkosten of overboeking op een latere of alternatieve vlucht. De vliegmaatschappij verwacht ook dat er de komende dagen vertragingen zullen zijn bij de vluchten van, naar of over Frankrijk. Een woordvoerster raadt reizigers aan regelmatig de status van hun vlucht te checken op de site van Ryanair. Die site toont verder helemaal geen informatie over de acties. Verder doet ze een oproep om een petitie van Airlines For Europe te tekenen waarin gevraagd wordt een einde te maken aan de regelmatige Franse stakingsacties. Daarvoor is een speciale site ingericht.

Volledig scherm Eindhoven Airport waarschuwt op de site dat stakingen in Frankrijk gevolg kunnen hebben voor reizigers van en naar het vliegveld. © Site Eindhoven Airport