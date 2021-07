Veel politie naar gemeentehuis Cuijk vanwege bedreiging: pand ontruimd

Dwarskijker Niemand zag de zwarte zwaan zwemmen op de kronkelige Niers

4 juli Dat alle zwanen wit zijn, hielden biologen eeuwenlang voor waar. Totdat op een dag in 1696 ontdekkingsreiziger Willem de Vlamingh in Australië een stel pikzwarte zwanen zag zwemmen. Sindsdien is de zwarte zwaan synoniem voor een gebeurtenis die we voor onmogelijk houden, maar tóch gebeurt. Beruchte zwarte zwanen van nu: Nine Eleven, de pandemie.