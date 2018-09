Veel publiek na liquidatie Eindhoven: 'In Amsterdam is dit heel gewoon'

EINDHOVEN - Het is nog gissen naar de achtergrond van de criminele afrekening op zaterdagavond in Eindhoven. Daar werd een man met Noord-Afrikaans uiterlijk rond acht uur in een auto op de Sionstraat doodgeschoten. De onbekende schutter raakte hem drie keer door een zijraam. Het rechercheteam is zondagochtend na een korte nacht weer bijeen gekomen. Maar de politie heeft nog mededelingen gedaan over de identiteit van het slachtoffer.

Volgens getuigen vluchtte een kleine, gezette, Turkse of Marokkaanse man van in de vijftig te voet na de schoten. Hij zou een tas bij zich hebben gehad. De politie weet nog niet wie de dader is en tuigde een specialistisch onderzoeksteam op.

Foto slachtoffer gaat rond

Volledig scherm Liquidatie in Eindhoven. © Bert Jansen Het incident in de wijk Vlokhoven trekt zaterdagavond veel publiek. ,,Het lijkt wel de Lichtjesroute", merkt een agent op. Auto's rijden langzaam door de Vlokhovenseweg, door de open raampjes wordt de Sionstraat in getuurd. Maar ze zien alleen de auto met open portier in de verte. Aan de overkant staan een paar pubers met een waterpijp. Een buurtbewoner toont - drie kwartier na de liquidatie - een foto die op social media rondgaat: vanaf de passagierskant zie je de zilvergrijskleurige Suzuki met daarin een man die met z'n hoofd op het stuur rust. Hij is - behalve wellicht voor familie en bekenden - niet herkenbaar. Een jongen die 'vier of vijf' schoten hoorde, denkt dat hij de man in de auto nog even zag bewegen. Maar hulpdiensten konden even later niets meer voor het slachtoffer doen.

Vlokhoven mag dan niet de beste buurt van de stad zijn, dit maken de inwoners niet vaak mee, merkt een man op. ,,Ik denk niet dat het iemand uit Eindhoven is." Dan hadden er al lang schreeuwende en huilende familieleden bij de politie-afzetting gestaan, bedoelt hij. Want het nieuws gaat snel. ,,Dit is al heel Eindhoven rond gegaan", zegt hij een dik half uur na de schoten. Even deed het gerucht de ronde dat het een jongen uit de buurt zou zijn. Die had eenzelfde zilvergrijze Suzuki. Maar zijn kennissenkring kan al snel opgelucht ademhalen. Het 'slachtoffer' appt een vriend: 'Weet je wie het is?'

Quote We zullen het er wel even over hebben, maar ik slaap er niet slecht van Bewoner van de Sionstraat

'Slaap er niet slecht van'

,,In Amsterdam is het heel gewoon. Hier keldert nu de waarde van m'n huis", zegt een vrouw die met drie buurtgenoten en haar tienerdochter op het lawaai van politiesirenes, ambulance en politiehelikopter afkwam. Een van hen las deze week nog dat het aantal moorden is gestegen. Nu is het in hun wijk raak. ,,We zullen het er wel even over hebben, maar ik slaap er niet slecht van."

Specialistisch onderzoek

De politie tuigde enkele uren na de afrekening een Team Grootschalige Opsporing op. Dat betekent dat een team van al snel zo'n tien tot vijftien specialistische rechercheurs lange dagen maakt en alle denkbare informatie verzamelt: van gegevens van de buurt, het slachtoffer en zijn familie en bekenden tot telefoongegevens en informatie uit de woning van de man. Ondertussen worden alle mogelijke scenario's voor de liquidatie op een rij gezet. Een criminele afrekening ligt voor de hand, maar het kan ook een uit de hand gelopen ruzie of gevolg van liefdesperikelen zijn. Vrijwel niets wordt in deze fase al uitgesloten.