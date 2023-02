Veel rook bij brand in loods in Roosendaal

Nieuwe webcam moet Eftelingfi­les bij milieu­straat Klundert voorkomen

KLUNDERT – Nooit meer in de file met een aanhanger vol afval bij de milieustraat in Klundert? Op een webcam kunnen inwoners van de gemeente Moerdijk voortaan kijken of het druk is. Dat kan onnodige filevorming en ergernis schelen bij de 50.000 bezoekers per jaar.