Veel steun voor Pieter Omtzigt: CDA-prominent Rutten zegt partijlidmaatschap op vanwege 'fluistercampagne’

In HP/De Tijd en De Telegraaf verschenen de afgelopen dagen berichten over hoe het er binnen de partij aan toe zou gaan rond Pieter Omtzigt, de Enschedese nummer twee van de christendemocraten.

Er zou een fluistercampagne gaande zijn, waarin Omtzigt door leden van de partijtop zou worden afgeschilderd als ‘labiel’. Omtzigt nam vorige maand gas terug omdat hij teveel hooi op zijn vork genomen heeft met onder meer de toeslagenaffaire en onderzoek naar de moord op een journaliste op Malta.

‘De maat is vol’

Bouwien Rutten uit Agelo stapte vorige maand al op als fractievoorzitter van de partij in Provinciale Staten van Overijssel. De CDA-prominent kon zich niet langer vinden in de omgangsvormen in de politiek. En nu is ze zelfs niet langer lid van het CDA. „De maat is een keer vol.”

„Ik herken wat er nu met Pieter gebeurt binnen de partij heel erg”, zegt Bouwien Rutten. „Ik heb al langer op de trom geslagen om dit te stoppen, brieven gestuurd naar de partijtop, maar daar kwam heel weinig respons op.”

Partijtop blijft stil

Ze vindt het kwalijk dat het na de berichtgeving in de media stil bleef vanuit de partijtop. „Die had gelijk moeten reageren. Dat ze stil blijven was de druppel en de reden om nu mijn lidmaatschap op te zeggen. Jammer want de kernwaarden van de partij passen nog wel bij mij. Maar ik hoop dat de kussens worden opgeschud. En als Pieter voor zichzelf begint, ben ik de eerste die naast hem staat.”

Walgelijk

Rutten is niet de enige die zich roert. Oud-CDA-Kamerlid Jan Mastwijk uit Hoogeveen staat op het punt zijn CDA-lidmaatschap op te zeggen vanwege de fluistercampagne tegen Omtzigt, meldt het Dagblad van het Noorden. ‘Als er geen ruimte is voor mensen als Pieter Omtzigt, dan vertrek ik.’

Ook Renske Leijten, het SP-Kamerlid met wie Omtzigt samen optrok in de toeslagenaffaire, neemt het voor de Enschedeër op. ‘Fluistercampagnes zijn walgelijk. Omtzigt verdient dit niet. Maar welkom in Den Haag, dit gebeurt op grote schaal in politiek Den Haag. Bedoeling? Beschadigen van sterke en gevreesde tegenstander', zegt zij op Twitter.