Veel te druk in Efteling of Galderse Meren? Deze plekken in Brabant zijn óók de moeite met mooi weer

De Galderse Meren in Breda, de IJzeren Man in Vught en de Tilburgse Piushaven. Een kleine greep van Brabantse hotspots waar veel mensen op zomerse dagen verkoeling zoeken. Het is er niet altijd mogelijk de coronaregels na te leven. Deze week krijgt Brabant wederom te maken met hitte. Daarom zetten wij de minder bekende, maar net zo leuke alternatieven voor een verkoelend dagje uit voor je op een rij.

Een van de drukst bezochte plekken in Brabant zijn de Galderse Meren in Breda. De recreatieplas werd in de afgelopen weken al meerdere keren afgesloten, omdat in de ochtenden de maximale capaciteit al werd bereikt. Maar er zijn alternatieven in de gemeente. Belcrum Beach bijvoorbeeld. Het Bredase stadsstrand mag dan niet aan het water liggen, kinderen kunnen er wel spelen in badjes. Daarnaast is de sfeer volgens bezoekers er lekker ontstpannen.

Silent disco en NK zandkastelen

Ook Tilburg heeft een stadsstrand zonder water: Beachy. Het stadsstrand bestaat onder meer uit een strandpaviljoen dat vanbinnen lichtroze is, een opengezaagde zeecontainer die als cocktailbar dient, vuurkorven en aparte zitjes. Er mag dan geen water zijn, gasten kunnen zich prima vermaken met een vol programma. Zo kunnen bezoeker naar silent disco’s , yoga volgen en meedoen aan een NK zandkastelen bouwen. Genoeg redenen dus om de drukke Tilburgse Piushaven, die door veel Tilburgers als alternatief vakantieoord wordt gezien, te vermijden.

Zwemmen in natuurlijk water kan zeker dichtbij het Tilburgse stadshart, maar dat is dan wel tegen betaling. Bijvoorbeeld bij natuurplas Rauwbraken in Berkel-Enschot en Het Blauwe Meer in Loon op Zand. Mensen die graag af willen koelen en niet per se het naatuurlijke water op hoeven te zoeken, kunnen ook altijd terecht bij openluchtzwembaden, zoals die van Laco in Goirle, Geldrop, Hoogerheide, Veghel, Oirschot en Nuenen.

drukte overlast piushaven

Op de bonnefooi naar deze buitenbaden gaan kan, maar de uitbaters verwachten wel een topdrukte met het warme weer. Daarom wordt er ook een limiet aan het aantal bezoekers gesteld. Zo ook bij de IJzeren Man in Vught. De gemeente raadde bezoekers eind juli nog af om de recreatieplas in Vught te bezoeken op warme dagen: ‘Mijd de drukte. Kom niet naar de IJzeren Man’, meldde de gemeente op Twitter. Niet alleen aan de plas zelf was het druk, door de toestroom liep ook het verkeer vast.

Dagje uit

Heb je geen behoefte aan een dagje aan het water, maar ga je liever op pad? Denk dan bijvoorbeeld aan een bezoek aan lokale dierentuinen, speeltuinen of zelfs musea. Grote parken als de Beekse Bergen en de Efteling kampen ook met enorme drukte, maar de kleinere bestemmingen, zoals bijvoorbeeld Dierenpark de Oliemeulen in Tilburg, hebben hier minder last van.

Dierenpark de Oliemeulen kwam door de coronacrisis in financieel zwaar weer. Verzorgers vroegen daarom om steun, omdat er anders mogelijk geen geld meer was om de dieren te verzorgen. Die steun werd geleverd, onder andere door inzamelingsacties, maar het Tilburgse dierenpark kan ieder bezoek nog goed gebruiken.

Dierenpark De Oliemeulen heeft het zwaar, geen publiek betekent geen inkomsten.

Op pad met kinderen

Wie op een zogenaamde ‘staycation’ in Brabant is en ook nog eens kinderen heeft, is misschien op zoek naar uitjes waar vooral het plezier van kinderen de boventoon voert. In Brabant kun je dan bijvoorbeeld naar Hullie Speelboerderij in Uden of BillyBird Park Hemelrijk in Oss. De Udense speelboerderij heeft speeltoestellen van kinderen van 0 tot en met 12 jaar oud, zowel binnen als buiten. Er is een maximum capaciteit aan bezoekers, waardoor grote drukte - als het goed is - wordt vermeden. En er is zelfs een waterspeeltuin om de warme dagen goed door te komen.

Je kunt bijvoorbeeld ook naar het Oertijdmuseum in Boxtel, het grootste geologisch museum van het land. Kaartjes moeten hier van tevoren gereserveerd worden via de website, zoals bij alle musea in Nederland. Hierdoor is het aantal bezoekers goed te monitoren en wordt het niet te druk. En eenmaal in het Boxtelse museum, kunnen kinderen ook nog eens genieten van de bijbehorende speeltuin.

Hullie in Uden

Leukste uitje van Brabant

Hullie Speelboerderij in Uden en het Oertijdmuseum in Boxtel zijn, naast dat dit landelijk minder bekende bestemmingen zijn voor een dagje uit, genomineerd voor de titel ‘Leukste uitje van Noord-Brabant 2021'.

Ook BillyBird Park Hemelrijk in Volkel, Museum Jan Cunen in Oss, preHistorisch Dorp Eindhoven, Oorlogsmuseum Overloon, Attractiepark DippieDoe in Best, Avonturenspeeltuin ‘Reis om de Wereld in 80 dagen’ in Bergen op Zoom, Klimbos Brabantse Wal in Wanroij, Dierenrijk in Nuenen en Museum Klok & Peel in Asten staan op deze nominatielijst. Genoeg keuze dus om een leuk dagje uit te beleven, hopelijk zonder echte topdrukte.

