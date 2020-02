Veel vragen na carnavals-oproep KOZP: Is een indianentooi dan racistisch? En Duitse Lederhosen?

Restaurant Awards: Alma in Oisterwijk is beste nieuwkomer, Librije voor zesde keer beste restaurant

12:00 In de zesde editie van de Restaurant Awards hebben 500 gerenommeerde chefs gestemd op de beste restaurants in Nederland in 12 categoriën. Opvallend zijn 2 restaurants in Brabant: Alma in Oisterwijk is pas sinds november vorig jaar open en nu al de Beste Nieuwkomer. Zarzo in Eindhoven is zowel het Beste Wijn- als het Beste Prijs/Kwaliteit restaurant. De Librije mag zich voor de zesde keer het Beste Restaurant van Nederland noemen.