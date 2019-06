Veel weerstand tegen benoeming Grashoff na voorspelbaar debat

Grashoff woont op dit moment in Delft, en gaf vorige maand in een interview aan het Brabants Dagblad al te kennen dat hij dat voorlopig zo wil houden. Daarbij wees hij met name op zijn gezinssituatie. Een argument dat GroenLinks-fractievoorzitter Hagar Roijackers ook meermaals naar voren bracht. ,,Hij heeft net als ik twee opgroeiende zoons. Voor hen maakt het een groot verschil op welke plek ze naar school gaan. Deze gedeputeerde is bereid zijn leefpatroon en agenda zo aan te passen dat hij volledig voor Brabant beschikbaar is. En hij zal hier ook regelmatig verblijven.”

Dat was niet alleen voor Forum voor Democratie en PVV, die al eerder felle kritiek uitten, onvoldoende. Ook de SP stemde niet in met de kandidatuur van Grashoff. ,,Als een agrariër zegt: ‘geef mij een jaar uitstel’, dan zijn we streng", zo verwoordde Hermen Vreugdenhil (CU/SGP) het sentiment. ,,Maar hier handelen we niet in geest met de wet. In bijzondere gevallen is er een ontheffing van een jaar mogelijk. Dit gaat verder; GroenLinks zadelt ons op met een dilemma.”

Grashoffs voordracht werd daardoor slechts door 33 van de 54 aanwezige statenleden gesteund. Dat is erg weinig, want het is een goed gebruik dat oppositiepartijen - ook als ze tegen het voorgenomen beleid zijn - in beginsel vertrouwen schenken aan de voorgedragen bestuurders. Bij de andere zes kandidaten gebeurde dat dan ook: zij kregen tijdens de anonieme stemronde hooguit vier tegenstemmen.

Het allerbeste

Zonder er harde toezeggingen over te doen, maakte Roijackers ook duidelijk dat het nog geen uitgemaakte zaak is dat Grashoff zijn hele bestuurstermijn van vier jaar in Delft blijft. ,,We vragen om een uitzondering voor een jaar. En zoeken daarbij naar een vorm die in evenwicht gaat zijn met zijn privé-situatie. Daar zijn gesprekken over gaande.” Maar een harde toezegging dat hij tóch binnen een jaar zou verhuizen? Die kwam er niet. ,,Onbegrijpelijk", bromde SP’er Nico Heijmans. ,,Als ik het allerbeste wens voor mijn kinderen, ga ik met ze in Brabant wonen.”