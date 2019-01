Veerbaas na gezinsdrama bij Maas: ‘Betere signalering bij pont nodig’

Internatio­na­le dag van het AMBER Alert: in Brabant sinds de oprichting één verstuurd, voor baby Hannah

13 januari EERSEL - Een kind is vermist. Binnen een aantal minuten is heel Nederland op de hoogte gebracht via Social Media, matrixborden langs de weg en via radio en tv. Dankzij AMBER Alert is dat sinds 2008 mogelijk, vandaag, op 13 januari is het de Dag van het AMBER Alert. Sinds het begin van de opsporingsdienst zijn er 25 alerts verstuurd. Eentje daarvan kwam uit Brabant: voor baby Hannah.