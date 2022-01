Veermannen voeren druk op: pontjes van de Maasveren opnieuw uit de vaart genomen

Nieuwsover­zicht | Zwaargewon­de bij explosie in oliebollen­kraam - Jongen (11) bekogeld met vuurwerk

Een elfjarige jongen heeft onder meer brandplekken in zijn gezicht overgehouden aan een mishandeling in Rijen. Hij werd bekogeld met knalvuurwerk. Verder raakte donderdag iemand zwaargewond door een explosie bij een oliebollenkraam in Breda. En we spraken Edwin, die eerder dit jaar gereanimeerd werd op het voetbalveld. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van woensdag 29 december.

30 december