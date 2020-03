Veertien medewerkers van Beatrixziekenhuis nog in onzekerheid over coronavirus

Hoe lang lag de tonprater van Boxmeer vermoord in zijn woning? ‘Zijn verlich­ting stond nachten­lang aan’

17:15 BOXMEER - Het is nog onduidelijk wanneer de bekende Boxmerenaar Frank Schrijen precies is vermoord. De carnavalsartiest werd zondagavond dood in zijn appartement gevonden. Hij is met geweld omgebracht.